Израиль в рамках борьбы против "Хезболлы" может расширить операцию в Ливане

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Израильский министр обороны Исраэль Кац призвал в четверг ливанские власти остановить атаки движения "Хезболла", иначе это сделает Израиль путем установления контроля над дополнительными территориями.

"Я предупредил президента Ливана, что если ливанские власти не знают, как контролировать территорию и убедить "Хезболлу" отказаться от угроз для наших северных населенных пунктов и от ударов по Израилю, тогда мы установим контроль над территорией и сделаем эту работу сами", - приводит его слова The Times of Israel.

Кац добавил, что совместно с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовиться к возможному расширению операции в Ливане.

Боевые действия между израильскими военными и "Хезболлой" активизировались в последние дни на фоне проведения Израилем и США военной операции против Ирана. "Хезболла" в этом конфликте поддерживает иранскую сторону.