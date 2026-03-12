МЧС России доставило в Азербайджан гуманитарную помощь населению Ирана

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Самолет МЧС РФ доставил в Азербайджан более 13 тонн гуманитарной помощи с медикаментами населению Ирана, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

"Медикаменты будут переданы уполномоченным представителям правительства Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.

Гуманитарная операция проводится по указанию президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.