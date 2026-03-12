Тегеран пригрозил атаковать военных США, если Штаты оставят Иран без света

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ответ на угрозу президента США Дональда Трампа вывести из строя электроэнергетическую систему страны заявил, что в таком случае Тегеран начнет "охоту на американских военнослужащих".

"Трамп заявил: "Мы можем вывести из строя электроэнергетическую систему Ирана за час, но мы этого не сделали". Если они это сделают, то весь регион погрузится в темноту менее чем за полчаса, а темнота дает широкие возможности для охоты на американских военнослужащих, спасающихся бегством", - написал Лариджани в соцсети X.