Власти Ирана готовы "открыть новые фронты" в случае продолжения конфликта

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Иранская сторона будет готова проводить военные операции на новых направлениях, если конфликт с Израилем и США не прекратится, заявил в четверг новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

По сообщению западных СМИ, в ходе первого с момента избрания обращения к народу он выразил готовность "открыть новые фронты".

СМИ в последние дни отмечали, что близкие к Ирану группировки на Ближнем Востоке пока избегают полномасштабных действий против США и Израиля. В частности, это касается йеменских хуситов.