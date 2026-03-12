Власти Финляндии предложили приостановить соглашение с Россией о налогообложении

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии приняло в четверг решение направить президенту республики Александру Стуббу предложение о приостановке с 1 июля нынешнего года договора о налогообложении с Россией.

"В 1996 году вступил в силу договор о предотвращении двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов, обновлённый в 2002 году", - говорится в сообщении правительства.

В нём отмечается, что в августе 2023 года Россия объявила о приостановке применения некоторых положений налоговых соглашений с Финляндией и другими странами ЕС в ответ на наложенные на нее экономические санкции. Сейчас Финляндия применяет соглашение в одностороннем порядке.

Торговля между Финляндией и Россией значительно сократилась с начала украинского конфликта, поэтому изменения, скорее всего, окажут незначительные финансовые последствия. В отдельных случаях приостановка применения налогового соглашения может привести к двойному налогообложению, отмечает правительство Финляндии.