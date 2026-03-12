ОАЭ перехватили десять ракет и 26 БПЛА со стороны Ирана

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы ОАЭ в течение четверга перехватили десять баллистических ракет и 26 беспилотников со стороны Ирана, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на Минобороны Эмиратов.

По данным военного ведомства, с начала иранских ударов системы ПВО ОАЭ отработали против 278 баллистических ракет и 1540 дронов.

В результате этих атак погибли шесть человек: граждане ОАЭ, Пакистана, Непала и Бангладеш, отметило министерство.