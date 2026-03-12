Поиск

В Багдаде считают, что атаки на иракских ополченцев совершают США

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Багдаде считают, что за удары, от которых на этой неделе пострадала коалиция иракских ополченцев "Силы народной мобилизации", несут ответственность США, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Уже целую неделю подразделения "Сил народной мобилизации" подвергаются ударам, и представители иракских службы безопасности винят в них США. Источники отметили, что по коалиции наносят удары, потому что некоторые из ее членов поддерживают связи с проиранскими бойцами, которых иракское правительство не контролирует", - информирует NYT.

Источники выразили беспокойство в связи с тем, что усиление взаимных ударов может втянуть Ирак в конфликт. Они добавили, что нападению подверглись, в том числе те подразделения "Сил народной мобилизации", которые не имеют связей с Ираном.

Проиранские силы ранее брали на себя ответственность за атаки на объекты США в Ираке, в том числе на базу в Эрбиле, и на посольство США в Багдаде. Власти Ирака и США осуждали такие нападения, но не указывали, кто именно их виновник. В то же время по объектам проиранских сил тоже наносились удары; правительство Ирака не осуждало такие действия, критикуя лишь атаки на лояльные ему части "Сил народной мобилизации".

Источник в "Силах народной мобилизации" сказал, что удары в округе Аль-Каим в ночь на четверг унесли жизни 15 бойцов, у Киркука - пяти.

Вместе с тем, напоминает NYT, Иран и союзные ему группы неоднократно атаковали объекты сил безопасности в Иракском Курдистане. Кроме военной базы США, в этом регионе находятся несколько ушедших в изгнание группировок иранских курдов.

