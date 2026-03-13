Поиск

Грузинские власти заверили ЕС, что перестанут содействовать экспорту российской нефти

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Власти Грузии обязались не допускать в свои морские терминалы связанных с РФ танкеров, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Шивон Макгарри.

"Грузия объявила нам, что нефтеналивные суда теневого флота больше не смогут заходить в ее порты", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, "были нарушения режима европейских санкций, грузинские власти обязались, что будут прекращены действия, которые вызывали нашу обеспокоенность".

Представитель ЕК напомнила, что при подготовке 20-го пакета санкций ЕС против РФ предполагалось включить грузинский терминал Кулеви в список организаций, содействующих, как считают в Брюсселе, обходу Россией ограничительных мер Евросоюза.

"Грузинские власти подтвердили, что они прекратят реэкспорт российской нефти. Мы внимательно отслеживаем ситуацию, чтобы быть уверенными, что именно так и обстоит дело", - заявила Макгарри.

Она добавила: "Мы, не колеблясь, твердо выступим против любого субъекта, который будет подрывать воздействие наших санкций".

Ранее сообщалось, что Европейский союз исключил нефтяной терминал в грузинском порте Кулеви из готовящегося 20-го пакета санкций против России. Об этом специальный посланник ЕС по вопросам применения санкций Дэвид О'Салливан уведомил министра иностранных дел Грузии Маку Бочоришвили.

"Дэвид О'Салливан поблагодарил министра за письмо от 18 февраля 2026 года и документ, представленный государствам-членам ЕС в связи с 20-м пакетом санкций ЕС, который должен быть утвержден в ближайшее время", - передал телеканал 1TV.ge.

Спецпосланник в своем письме уточнил, что Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР/SOCAR, владеет нефтетерминалом в Кулеви - ИФ) обязалась действовать в строгом соответствии с санкциями ЕС.

"Эти обязательства имели решающее значение в процессе нашей оценки и в конечном итоге привели к исключению порта Кулеви из 20-го пакета санкций", - написал О'Салливан.

Еросоюз ЕК Грузия Россия нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 13 марта

Около 30 человек ранены после атаки Ирана на север Израиля

Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

 Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

Вертолет ВМС США поразил иранское судно, приблизившееся к американскому авианосцу

Глава Минфина США назвал разрешение продавать нефть из РФ краткосрочной мерой

Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

 Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

В США заявили, что начнут сопровождать суда через Ормузский пролив, когда это станет возможным

Командование США сообщило о крушении самолета-заправщика в Ираке

 Командование США сообщило о крушении самолета-заправщика в Ираке

В Кувейте сообщили об обстреле ракетами и беспилотниками

 В Кувейте сообщили об обстреле ракетами и беспилотниками

НАТО перебросила часть систем ПВО из Европы на Ближний Восток
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 692 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8639 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });