Грузинские власти заверили ЕС, что перестанут содействовать экспорту российской нефти

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Власти Грузии обязались не допускать в свои морские терминалы связанных с РФ танкеров, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Шивон Макгарри.

"Грузия объявила нам, что нефтеналивные суда теневого флота больше не смогут заходить в ее порты", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, "были нарушения режима европейских санкций, грузинские власти обязались, что будут прекращены действия, которые вызывали нашу обеспокоенность".

Представитель ЕК напомнила, что при подготовке 20-го пакета санкций ЕС против РФ предполагалось включить грузинский терминал Кулеви в список организаций, содействующих, как считают в Брюсселе, обходу Россией ограничительных мер Евросоюза.

"Грузинские власти подтвердили, что они прекратят реэкспорт российской нефти. Мы внимательно отслеживаем ситуацию, чтобы быть уверенными, что именно так и обстоит дело", - заявила Макгарри.

Она добавила: "Мы, не колеблясь, твердо выступим против любого субъекта, который будет подрывать воздействие наших санкций".

Ранее сообщалось, что Европейский союз исключил нефтяной терминал в грузинском порте Кулеви из готовящегося 20-го пакета санкций против России. Об этом специальный посланник ЕС по вопросам применения санкций Дэвид О'Салливан уведомил министра иностранных дел Грузии Маку Бочоришвили.

"Дэвид О'Салливан поблагодарил министра за письмо от 18 февраля 2026 года и документ, представленный государствам-членам ЕС в связи с 20-м пакетом санкций ЕС, который должен быть утвержден в ближайшее время", - передал телеканал 1TV.ge.

Спецпосланник в своем письме уточнил, что Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР/SOCAR, владеет нефтетерминалом в Кулеви - ИФ) обязалась действовать в строгом соответствии с санкциями ЕС.

"Эти обязательства имели решающее значение в процессе нашей оценки и в конечном итоге привели к исключению порта Кулеви из 20-го пакета санкций", - написал О'Салливан.