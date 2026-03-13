Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Турции

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в северной Турции, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 03:35 (по Москве) в пятницу землетрясения находился в 18 км к северо-востоку от города Эрбаа в провинции Токат в Черноморском регионе Турции.

По интенсивности в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,3. По данным европейских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 6 км.