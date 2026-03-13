Президент Польши наложил вето на использование оборонных займов Евросоюза SAFE

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о решении наложить вето на законопроект о реализации программы оборонных займов Евросоюза SAFE.

"Я решил не подписывать законопроект, позволяющий Польше брать займы по программе SAFE. Я никогда не подпишу законопроект, подрывающий наш суверенитет, независимость, экономическую и военную безопасность", - заявил Навроцкий, которого цитируют польские СМИ.

Обосновывая свое решение, президент заявил, что SAFE – это 45-летний займ, выплаты процентов по которому составляют 180 млрд злотых (около $49 млрд в эквиваленте). "Поэтому полякам придется вернуть вдвое больше, чем сумма предоставленного займа, а западные банки и финансовые учреждения получат от этого выгоду. (...) Долг может быть накоплен за один день, но на его погашение потребуется целое поколение", - подчеркнул он.

По мнению польского президента, "проблема с европейским займом заключается не только в деньгах, но и в принципах". "Польские власти не будут единственными лицами, принимающими решения по поводу этих денег, нашей безопасности. SAFE – это механизм, в рамках которого Брюссель, используя так называемый принцип обусловленности, может произвольно удерживать финансирование, в то время как нашей стране все равно придется погашать долг", - пояснил он.

"Инвестиции в оборону необходимы, но они должны осуществляться разумно, ответственно и таким образом, чтобы не ограничивать суверенитет государства. Поэтому я представил реальную альтернативу программе Евросоюза SAFE – польскую программу SAFE 0%, или концепцию Польского фонда оборонных инвестиций", - добавил Навроцкий.

Он сообщил, что соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в парламент.

По мнению президента, создание предлагаемого фонда позволит финансировать нужды польской армии на уровне, "равном или превышающем европейский SAFE".

Это решение подвергли критике глава польского правительства Дональд Туск и вице-премьер, глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Последний заявил о запуске "плана Б", не уточнив его подробности.

Ранее польский парламент проголосовал за принятие закона, позволяющего стране использовать программу SAFE.

Как сообщалось, в Евросоюзе была одобрена заявка Польши на финансирование в рамках SAFE (Security Action for Europe). Польше будет предоставлено 43,7 млрд евро, что делает страну крупнейшим бенефициаром программы. Общий фонд SAFE составляет порядка 150 млрд евро.

Программа льготного кредитования SAFE была учреждена во время председательства Польши в Совете ЕС по инициативе польской стороны. Она является частью плана перевооружения Евросоюза.