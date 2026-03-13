Поиск

На Солнце произошла сильная вспышка впервые за три недели

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Впервые за три недели на Солнце зафиксирована сильная вспышка. Об этом сообщает в пятницу Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Поступила информация о зарегистрированной только что вспышке M-класса на Солнце", - говорится в сообщении.

По данным ученых, "максимум излучения был достигнут в 12:55 по московскому времени", продолжительность вспышки составила 20 минут.

"Событие произошло на фоне продолжающегося уже почти месяц глубокого провала активности и представляет интерес, главным образом, именно этим. Последний раз вспышка данного класса была зарегистрирована 25 февраля", - сообщает лаборатория.

По ее данным, положение центра вспышки исключает влияние на Землю. "Почти наверняка взрыв является единичным и относительно случайным", - сказано в сообщении.

Специалисты отмечают, что к Земле пришли первые потоки плазмы, связанные с корональной дырой и уже наблюдаются слабые возмущения.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.

