В Еврокомиссии не нашли повода для беспокойства из-за заполняемости газохранилищ ЕС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) не видят оснований для беспокойства относительно остатков газа в хранилищах стран ЕС и перспективы их дальнейшего пополнения, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Запасы газа в хранилищах ЕС до следующей зимы могут быть пополнены. Сейчас у нас уровень около 30%, что соответствует средней исторической заполняемости, и мы не считаем, что возникнут проблемы", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, эта тема обсуждалась накануне на заседании координационной группы по газу. Следующее совещание группы назначено на 26 марта.

При этом Итконен отметила, что при необходимости координационная группа может обсудить и гибкость в подходе к заполнению хранилищ, которая по просьбе государств-членов была закреплена в соответствующем регламенте.

"Но мы внимательно следим за ситуацией. Однако, что касается заполнения хранилищ, на данный момент у нас это не вызывает никакого беспокойства. Это также было подтверждено государствами-членами, принимавшими вчера участие в заседании координационной группы", - сообщила представитель ЕК.

В ответ на вопрос, готова ли Еврокомиссия представить свои предложения по чрезвычайному управлению энергетическими кризисами, Итконен ответила, что такие предложения разрабатываются. Их обсуждение пройдет на разных уровнях, в частности, на заседании Совета ЕС по энергетике 16 марта. Дискуссии затем будут продолжены, но вдаваться в подробности сейчас еще рано, объяснила пресс-секретарь.

ЕС ЕК Еврокомиссия Анна-Кайса Итконен Евросоюз
Куба намерена продолжать импортировать нефть и при эмбарго США

WSJ узнала о переброске на Ближний Восток сил морской пехоты США

 WSJ узнала о переброске на Ближний Восток сил морской пехоты США

Трамп "почувствует", когда конфликт с Ираном будет исчерпан

 Трамп "почувствует", когда конфликт с Ираном будет исчерпан

В Еврокомиссии не нашли повода для беспокойства из-за заполняемости газохранилищ ЕС

Brent подорожала и торгуется выше $100 за баррель

Молдавия запросила помощь ЕС из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами

 Молдавия запросила помощь ЕС из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами

Трамп заявил, что США пока не планируют брать под контроль иранский уран

FT сообщила о переговорах Франции с Ираном о пропуске судов через Ормузский пролив

Лукашенко заявил о покупке "Орешника" у России

Послов Британии и Франции вызвали в МИД РФ из-за удара ВСУ по Брянску
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 717 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8646 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });