В Еврокомиссии не нашли повода для беспокойства из-за заполняемости газохранилищ ЕС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) не видят оснований для беспокойства относительно остатков газа в хранилищах стран ЕС и перспективы их дальнейшего пополнения, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Запасы газа в хранилищах ЕС до следующей зимы могут быть пополнены. Сейчас у нас уровень около 30%, что соответствует средней исторической заполняемости, и мы не считаем, что возникнут проблемы", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, эта тема обсуждалась накануне на заседании координационной группы по газу. Следующее совещание группы назначено на 26 марта.

При этом Итконен отметила, что при необходимости координационная группа может обсудить и гибкость в подходе к заполнению хранилищ, которая по просьбе государств-членов была закреплена в соответствующем регламенте.

"Но мы внимательно следим за ситуацией. Однако, что касается заполнения хранилищ, на данный момент у нас это не вызывает никакого беспокойства. Это также было подтверждено государствами-членами, принимавшими вчера участие в заседании координационной группы", - сообщила представитель ЕК.

В ответ на вопрос, готова ли Еврокомиссия представить свои предложения по чрезвычайному управлению энергетическими кризисами, Итконен ответила, что такие предложения разрабатываются. Их обсуждение пройдет на разных уровнях, в частности, на заседании Совета ЕС по энергетике 16 марта. Дискуссии затем будут продолжены, но вдаваться в подробности сейчас еще рано, объяснила пресс-секретарь.