ЕК не видит проблем с нефте- и газоснабжением ЕС в краткосрочной перспективе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Координационные группы Еврокомиссии (ЕК) по нефти и газу, заседавшие в четверг, пришли к выводу, что в краткосрочной перспективе нет рисков для снабжения стран ЕС нефтью и газом, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Координационная группа по нефти (...) пришла к заключению, что нет непосредственной угрозы для безопасности снабжения. Но, конечно, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, как и за последствиями для Европейского союза, если осложнения будут продолжительными", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Она добавила, что ЕС готов принимать все необходимые меры вместе с членами Международного энергетического агентства (МЭА). "Сегодня утром государства-члены ЕС обсуждали предложение Международного энергетического агентства высвободить нефтяные запасы. И они решили, что это должно делаться на добровольной основе и в зависимости от их национальных резервов. Государства-члены должны уведомить сегодня до 18:00 Международное энергетическое агентство об их намерениях высвободить запасы", - сообщила Итконен.

Официальный представитель ЕК объявила, что ближайшее заседание координационной группы в свете предложения МЭА состоится 19 марта. Будет также обсуждаться подготовка к следующему совещанию МЭА, намеченному на 25-26 марта.

"Что касается газа, - продолжила представитель ЕК, - также нет проблем со снабжением. Однако есть обеспокоенности, касающиеся роста цен на газ. (...) И, конечно, когда мы говорим, что нет проблем для безопасности снабжения, речь идёт о краткосрочной перспективе".

Итконен напомнила, что в газохранилищах ЕС пока остаётся около 30% от заполняемости и, по её словам, действует политика диверсификации поставок, поэтому пока нет причин для беспокойства о снабжении. Очередное заседание координационной группы по газу состоится на следующей неделе.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на информированные источники, что МЭА предлагает высвободить рекордный объём нефти из стратегических резервов, чтобы ограничить рост цен на нефть в условиях ближневосточного конфликта.

По сведениям источников, этот объём превысит 182 млн баррелей, высвобожденные странами МЭА в начале российско-украинского конфликта в 2022 году.

