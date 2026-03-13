В мире проходят акции солидарности с Палестиной по случаю дня "Аль-Кудс"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Люди по всему миру вышли на улицы по случаю международного дня "Аль-Кудс" - дня солидарности с Палестиной, сообщает "Аль-Джазира".

В частности, митинги прошли в Индонезии, Иране, Малайзии и Йемене. В Тегеране на демонстрацию вышли тысячи человек, скандируя антиамериканские и антиизраильские лозунги.

Участники акций выражали солидарность как с палестинцами, так и с иранцами. В частности, в пакистанском Кашмире и Исламабаде протестующие сжигали символические гробы с изображениями президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ближневосточные СМИ сообщают, что сторонники хуситов в Йемене участвуют в митинге по случаю дня "Аль-Кудс". Кроме того, митинги и марши прошли в Ираке, Ливане и других ближневосточных государствах.

По данным палестинских СМИ, сторонники Палестины проводили акции или намерены выйти на марши солидарности в ближайшие выходные в ряде западных стран, в частности, в США, Канаде, Бельгии, Франции, Швеции.

В Великобритании митинги по случаю дня "Аль-Кудс" запретили из-за опасения беспорядков.

День "Аль-Кудс" - ежегодная акция солидарности с палестинцами. Он был учрежден в 1979 году после Исламской революции в Иране. Акции проходят в последнюю пятницу Рамадана.

Что произошло за день: пятница, 13 марта

JPMorgan ждет падения мировых поставок нефти к концу следующей недели до 12 млн б/с

 JPMorgan ждет падения мировых поставок нефти к концу следующей недели до 12 млн б/с

Куба намерена продолжать импортировать нефть и при эмбарго США

WSJ узнала о переброске на Ближний Восток сил морской пехоты США

 WSJ узнала о переброске на Ближний Восток сил морской пехоты США

Трамп "почувствует", когда конфликт с Ираном будет исчерпан

 Трамп "почувствует", когда конфликт с Ираном будет исчерпан

В Еврокомиссии не нашли повода для беспокойства из-за заполняемости газохранилищ ЕС

Brent подорожала и торгуется выше $100 за баррель

Молдавия запросила помощь ЕС из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами

 Молдавия запросила помощь ЕС из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами

Трамп заявил, что США пока не планируют брать под контроль иранский уран

FT сообщила о переговорах Франции с Ираном о пропуске судов через Ормузский пролив
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 720 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8646 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
