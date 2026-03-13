В мире проходят акции солидарности с Палестиной по случаю дня "Аль-Кудс"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Люди по всему миру вышли на улицы по случаю международного дня "Аль-Кудс" - дня солидарности с Палестиной, сообщает "Аль-Джазира".

В частности, митинги прошли в Индонезии, Иране, Малайзии и Йемене. В Тегеране на демонстрацию вышли тысячи человек, скандируя антиамериканские и антиизраильские лозунги.

Участники акций выражали солидарность как с палестинцами, так и с иранцами. В частности, в пакистанском Кашмире и Исламабаде протестующие сжигали символические гробы с изображениями президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ближневосточные СМИ сообщают, что сторонники хуситов в Йемене участвуют в митинге по случаю дня "Аль-Кудс". Кроме того, митинги и марши прошли в Ираке, Ливане и других ближневосточных государствах.

По данным палестинских СМИ, сторонники Палестины проводили акции или намерены выйти на марши солидарности в ближайшие выходные в ряде западных стран, в частности, в США, Канаде, Бельгии, Франции, Швеции.

В Великобритании митинги по случаю дня "Аль-Кудс" запретили из-за опасения беспорядков.

День "Аль-Кудс" - ежегодная акция солидарности с палестинцами. Он был учрежден в 1979 году после Исламской революции в Иране. Акции проходят в последнюю пятницу Рамадана.