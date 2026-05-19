Вэнс отметил, что относительно Польши речь идет лишь о задержке в ротации контингента

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Речи о сокращении американского контингента в Польше не идет, речь идет лишь о задержке в ротации, сообщил во вторник на брифинге в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы не сокращаем контингент в Польше на 4 тыс. человек, это не сокращение, а стандартная задержка ротации. Иногда такое случается", - сказал он.

При этом Вэнс отметил, что Польша сама способна защитить себя, добавив, что Европа в целом должна взять на себя больше ответственности в сфере обороны.

