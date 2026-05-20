Пентагон сообщил о сокращении количества американских бригад в Европе до трех

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл
Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министерство войны США сократило общее количество бригадных боевых групп, дислоцированных в Европе, с четырех до трех, сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

"Это возвращает нас к уровню бригадных боевых групп, имевшихся в Европе в 2021 году. Решение стало результатом всестороннего, многоуровневого процесса, ориентированного на размещение американских войск в Европе", - сказал Парнелл, отметив, что "это приводит к временной задержке развертывания американских войск в Польше, которая является образцовым союзником США".

"Министерство определит окончательное размещение этих и других американских войск в Европе на основе дальнейшего анализа стратегических и оперативных потребностей США, а также способности наших союзников предоставлять войска для обороны Европы", - указал представитель Пентагона.

По его словам, "этот анализ призван продвигать программу президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего" в Европе и на других театрах военных действий, в том числе путем стимулирования и предоставления нашим союзникам по НАТО возможности взять на себя основную ответственность за обычную оборону Европы".

Парнелл также сообщил, что министр войны США Пит Хегсет провел беседу с заместителем премьер-министра Польши Владиславом Косиняк-Камышем.

"Министерство будет поддерживать тесный контакт со своими польскими коллегами по мере проведения этого анализа, в том числе для обеспечения сохранения Соединенными Штатами сильного военного присутствия в Польше", - указал он, добавив, что министерство предоставит дополнительную информацию в подходящее время и в соответствующем месте.

