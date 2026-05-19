Великобритания оштрафовала "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Управление по имплементации финансовых санкций (OFSI) британского Минфина оштрафовало лондонское подразделение Deutsche Bank - DBLB - на 165 тыс. фунтов стерлингов ($221 тыс.) за нарушение антироссийских санкций.

Как говорится в сообщении OFSI, фининститут обработал два платежа на общую сумму 635,618 тыс. фунтов в июне и июле 2022 года от лица клиента в пользу российского сервиса "Окко", владелец которого - АО "Новые возможности" - находился в санкционном списке.

Средства были переведены от лица корпоративного клиента DBLB, зарегистрированного в Ирландии и являющегося подразделением зарубежной международной группы, говорится в сообщении. Название компании-клиента не сообщается.

В марте OFSI оштрафовало Apple Distribution International (ADI), европейское подразделение Apple Inc., за платежи в пользу "Окко" на такую же сумму.

АО "Новые возможности" стало владельцем онлайн-кинотеатра "Окко" в мае 2022 года, Великобритания объявила о включении компании в санкционный список 29 июня того же года.

OFSI отмечает, что первый платеж клиента DBLB в пользу "Окко" был проведен как раз 29 июня, второй - 27 июля.

DBLB добровольно уведомила OFSI об этих платежах в сентябре 2022 года, в связи с чем сумма штрафа для нее была снижена на 45%.

До мая 2022 года "Окко" принадлежал структурам Сбербанка.