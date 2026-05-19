Путин прибыл в Китай с официальным визитом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом.

В аэропорту Пекина главу российского государства приветствовал член Политбюро ЦК Компартии Китая, министр иностранных дел Ван И. В рамках торжественной церемонии был выстроен почетный караул.

Путин и Ван И тепло поприветствовали друг друга и через переводчиков обменялись несколькими фразами, после чего президенту России была представлена делегация, встречающая его в аэропорту.

Президента встречали молодые люди - студенты и школьники с флажками России и Китая и возгласами на китайском: "Добро пожаловать!".

После церемонии встречи Путин отправился в государственную резиденцию для почетных гостей "Дяоюйтай".

Президента России у трапа самолета ожидал кортеж во главе с автомобилем "Аурус" с китайскими номерами, на котором он будет перемещаться в ходе своего визита.

Поездка российского президента в Китай приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей между двумя странами Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как ожидается, основным рабочим днем визита будет 20 мая. На этот день запланированы российско-китайские переговоры на высшем уровне и ряд других важных мероприятий.