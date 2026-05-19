Число перехваченных США торговых судов в рамках блокады Ирана достигло 88

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - С начала морской блокады ВМС США перехватили 88 связанных с Ираном торговых судов, сообщило во вторник Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские ВМС перенаправили 88 коммерческих судов, а четыре вывели из строя в целях обеспечения режима блокады", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что "Центральное командование США продолжает неукоснительно обеспечивать соблюдение американской блокады иранских портов".

Ранее командование сообщало о перехвате 85 судов.

По данным CENTCOM, морская блокада Ирана обеспечивается круглосуточно. В настоящее время в операции задействованы более 20 американских военных кораблей, в том числе два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой на борту, ракетные эсминцы и боевые корабли прибрежной зоны, которые находятся на дежурстве в Аравийском море, а также 100 истребителей, вертолетов и самолетов-заправщиков.

Хроника 28 февраля – 19 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
