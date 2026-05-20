Трамп примет участие во встрече G7 во Франции в июне

Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече лидеров G7 во Франции в июне, чтобы обсудить вопросы искусственного интеллекта, торговли и борьбы с преступностью, сообщает Axios со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам собеседника портала, встреча не приведет к подписанию реальных соглашений, а будет направлена на достижение консенсуса, на котором могут быть основаны будущие соглашения.

Источник заявил, что Трамп в первую очередь хочет поговорить о бизнесе. В частности, он намерен обсудить содействие внедрению инструментов искусственного интеллекта, разработанных в США, соглашение об уменьшении влияния Китая на важнейшие цепочки поставок полезных ископаемых, борьбу с контрабандой наркотиков и нелегальной иммиграцией, а также продвижение американского экспорта.

Встреча состоится с 15 по 17 июня в Эвиан-ле-Бене на юго-востоке Франции.

