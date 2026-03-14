Снег в Москве может растаять к концу марта

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Снежный покров в Москве, по данным станции ВДНХ, ежедневно уменьшается на 3-4 см, к концу марта снег должен полностью растаять, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Снег у нас тает, если ориентироваться по станции ВДНХ, - (высота снега уменьшается на) 3-4 см в сутки. Сейчас его высота около 40 см. Если так пойдет, то к концу марта снег должен растаять", - сказала Паршина.

Прошедшей зимой в Москве прошло несколько сильных снегопадов, а высота снежного покрова в отдельные дни приближалась к рекордным значениям.