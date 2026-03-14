КНДР запустила 10 ракет в сторону Японского моря

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - КНДР в субботу осуществила пуски в общей сложности десяти баллистических ракет в направлении Японского моря на фоне американо-южнокорейских учений, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Ракеты были запущены из района Сунан, где расположен международный аэропорт Пхеньяна. Дальность их полета составила 350 км.

ОКНШ Южной Кореи заявил, что военные усилили наблюдение и находятся в готовности к возможным дополнительным запускам, обмениваясь информацией с США и Японией.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми сообщил, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны.

