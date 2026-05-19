Что случилось этой ночью: вторник, 19 мая

Трамп приостановил план ударов по Ирану, три человека погибли при стрельбе в исламском центре в Сан-Диего, Путин записал видеообращение перед визитом в Пекин

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ приказал не проводить запланированную на вторник атаку по Ирану. План возобновления ударов поставлен на паузу на два-три дня.

- Три человека погибли в результате стрельбы в исламском центре в Сан-Диего (США). По данным полиции, ее устроили двое подростков. Их тела обнаружили в автомобиле неподалеку. Вероятно, они покончили с собой.

- Владимир Путин в видеообращении перед визитом в Пекин заявил, что РФ и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело всеобщего процветания, их взаимоотношения играют на мировой арене стабилизирующую роль.

- Движение транспорта перекрыли на выезде из Ярославля в сторону Москвы после атаки беспилотников. Власти призвали водителей воздержаться от поездок в указанном направлении.

- Пентагон сообщил, что мирные переговоры по Украине зашли в тупик из-за отказа Владимира Зеленского от территориальных уступок России.

- Фонд пенсионного и социального страхования РФ с 1 августа проведет перерасчет накопительных пенсий, увеличив их на 17,3%, сообщили "Интерфаксу" в Соцфонде. Мера затронет около 136 тыс. человек.

- США начали рассматривать возможность ведения боевых действий против Кубы на фоне того, что санкции и топливная блокада не привели к реформам на острове, сообщило Politico.

