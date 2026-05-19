Пентагон сообщил о тупике в переговорах из-за отказа Зеленского от территориальных уступок

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Военное ведомство США признало, что мирные переговоры по Украине зашли в тупик из-за отказа Владимира Зеленского от территориальных уступок России.

"Эти встречи на высоком уровне не привели к прекращению огня или мирному соглашению, и переговоры (...) зашли в тупик", - говорится в докладе, представленном в понедельник Конгрессу США специальным генеральным инспектором, курирующим операцию "Атлантическая решимость".

В документе отмечается, что Зеленский "продолжал повторять, что Украина не уступит территорию России".

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня на Украине и мирные переговоры возможны только после вывода ВСУ с территории Донбасса.

"Для того, чтобы наступило прекращение огня, и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом МИД РФ, Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, какие шаги, о которых неоднократно говорила Москва, должен предпринять Киев для завершения конфликта.

"В этот момент наступит прекращение огня, и стороны могут спокойно заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей", - добавил представитель Кремля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 мая 2026 года Военная операция на Украине
