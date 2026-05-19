В Пентагоне заявили, что Россия сохраняет инициативу и продвигается на Украине

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России продолжают добиваться успехов в конфликте с Украиной, ВСУ испытывают проблемы с нехваткой личного состава, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона об операции "Атлантическая решимость", подготовленном для Конгресса США.

"Российские войска сохраняют общую стратегическую инициативу на Украине", - говорится в документе.

В нем отмечается, что, по данным Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США, "численное превосходство позволило российским военным продолжить захват украинской территории. "Российские войска постепенно продвигаются", - говорится в нем.

При этом РУМО указывает, что "российские войска, вероятно, продолжат добиваться дальнейших успехов для установления контроля над всем Донбассом".

В отчете отмечается, что вооруженные силы Украины столкнулись с ухудшением возможностей противодействия пехотным атакам, огневой поддержки и нанесения ударов по военным целям, особенно на больших расстояниях.

Ограниченное количество более крупных беспилотных летательных аппаратов повлияло на способность ВСУ наносить удары по укрепленным целям, также сохраняется нехватка компонентов для производства беспилотников, говорится в отчете. Кроме того, отмечается, что ВСУ не хватает людских ресурсов для противостояния более крупным и лучше оснащенным российским вооруженным силам.

В отчете указывается, что США в период с февраля 2022 года по март 2026 года выделили на военную помощь Украине $141,4 млрд, из них $125,9 млрд были доступны для выплаты в виде обязательств, но реально было потрачено $73,6 млрд.