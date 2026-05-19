США в среду проведут испытательный пуск МБР "Минитмен-3"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты 20 мая проведут очередной испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III в районе Тихого океана, сообщило Командование глобального удара ВВС США.

"Цель программы испытательных запусков МБР состоит в подтверждении и проверке эффективности, готовности и точности системы вооружения", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что испытание планировалось давно и не связано с какими-либо событиями в мире.

Запуск будет произведен с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в район американского тихоокеанского ракетного полигона, расположенного вблизи атолла Кваджалейн (Маршалловы Острова). Дальность полета составит примерно 6,8 тыс. км.

Предыдущее аналогичное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III было проведено 4 марта.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, из которых 200 оснащены одной ядерной боеголовкой, а еще 200 несут разделяющуюся головную часть с боевыми блоками индивидуального наведения. Эти МБР находятся на боевом дежурстве в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.

