Сайт Пентагона с рассекреченными файлами об НЛО зафиксировал более 1 млрд посещений

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Более 1 млрд посещений зафиксировано на специальном сайте Пентагона, который впервые публикует ранее секретные данные о неопознанных аномальных явлениях (UAP), сообщило Министерство войны США.

"Более 1 миллиарда пользователей по всему миру посетили http://WAR.GOV/UFO", - говорится в сообщении.

При этом, как указывает Министерство войны США, Пентагон "будет расширять эту инициативу по обеспечению прозрачности в отношении неопознанных аномальных явлений, чтобы гарантировать американцам прямой доступ к информации".

"Вторая партия файлов UAP активно обрабатывается для публикации на сайте. Скоро появятся новые материалы!" - отмечает ведомство.

Министерство войны США объявило о первоначальной публикации подборки ранее засекреченных файлов 8 мая. Новые материалы будут дополняться Пентагоном на постоянной основе. При этом указывается, что, хотя все файлы были проверены в целях безопасности, многие материалы еще не были проанализированы на предмет выявления каких-либо аномалий.

В межведомственном проекте по публикации ранее секретных данных были задействованы Белый дом, Управление директора национальной разведки, министерство энергетики, ФБР, NASA и другие ведомства США.

"Эта публикация является результатом указания президента США Дональда Трампа начать процесс выявления и рассекречивания правительственных файлов, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в интересах обеспечения полной прозрачности", - заявили в Пентагоне.

"Министерство войны действует в тесном сотрудничестве с президентом Трампом, чтобы обеспечить беспрецедентную прозрачность в отношении понимания нашим правительством неопознанных аномальных явлений, - указал министр войны США Пит Хегсет. - Эти файлы, скрытые среди засекреченных документов, долгое время подпитывали обоснованные спекуляции, пришло время американскому народу увидеть их своими глазами".