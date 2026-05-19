Поиск

Таиланд сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов

Таиланд сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов
Фото: panumas sanguanwong/Thai News Pix/LightRocket via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Таиланд вдвое сократит срок действия безвизового режима для туристов из более чем 90 стран, включая Россию, такое решение принято во вторник на заседании правительства, сообщает портал The Nation.

Страны, для которых будет отменена 60-дневная безвизовая программа, вернутся к режиму въезда, который действовал ранее. Для большинства из них, включая Россию, это 30-дневный безвизовый режим.

Для некоторых стран срок безвизового въезда может быть сокращен до 15 дней, чтобы эта мера лучше отвечала потребностям краткосрочного туризма.

В миреВ Таиланде предложили сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 днейВ Таиланде предложили сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 днейЧитать подробнее

"Мы не будем сосредотачиваться только на количестве туристов. Акцент должен быть сделан на качестве туристов, а не просто на упрощении въезда и привлечении большего потока. Премьер-министр поручил тщательно продумать вопрос выдачи виз для повышения безопасности и улучшения иностранного туризма в целом", - сказал премьер-министр.

60-дневный срок безвизового пребывания был введен в 2024 году для стимулирования въездного туризма. Среди причин его отмены - увеличение числа иностранцев, которые прибывают в Таиланд в рамках безвизового режима не с туристическими целями. А также рост продаж недвижимости в популярных курортных зонах иностранным владельцам через подставных покупателей, являющихся гражданами Таиланда.

Кроме того, по данным министерства туризма и спорта, большинство туристов остаются в Таиланде менее 60 дней.

Статистика министерства туризма и спорта показывает, что большинство иностранных туристов, приезжающих в Таиланд, остаются в среднем всего девять дней, пишет издание.

Таиланд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Таиланд сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов

 Таиланд сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов

Врачи выявили более 500 предполагаемых случаев заболевания Эболой и 130 смертей

Brent подешевела до $109,78 за баррель

США в среду проведут испытательный пуск МБР "Минитмен-3"

Что случилось этой ночью: вторник, 19 мая

Европейские рынки акций выросли в понедельник, кроме итальянского

 Европейские рынки акций выросли в понедельник, кроме итальянского

В Пентагоне заявили, что Россия сохраняет инициативу и продвигается на Украине

Сайт Пентагона с рассекреченными файлами об НЛО зафиксировал более 1 млрд посещений

Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

 Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

Пентагон сообщил о тупике в переговорах из-за отказа Зеленского от территориальных уступок

 Пентагон сообщил о тупике в переговорах из-за отказа Зеленского от территориальных уступок
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9483 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов