Таиланд сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов

Фото: panumas sanguanwong/Thai News Pix/LightRocket via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Таиланд вдвое сократит срок действия безвизового режима для туристов из более чем 90 стран, включая Россию, такое решение принято во вторник на заседании правительства, сообщает портал The Nation.

Страны, для которых будет отменена 60-дневная безвизовая программа, вернутся к режиму въезда, который действовал ранее. Для большинства из них, включая Россию, это 30-дневный безвизовый режим.

Для некоторых стран срок безвизового въезда может быть сокращен до 15 дней, чтобы эта мера лучше отвечала потребностям краткосрочного туризма.

"Мы не будем сосредотачиваться только на количестве туристов. Акцент должен быть сделан на качестве туристов, а не просто на упрощении въезда и привлечении большего потока. Премьер-министр поручил тщательно продумать вопрос выдачи виз для повышения безопасности и улучшения иностранного туризма в целом", - сказал премьер-министр.

60-дневный срок безвизового пребывания был введен в 2024 году для стимулирования въездного туризма. Среди причин его отмены - увеличение числа иностранцев, которые прибывают в Таиланд в рамках безвизового режима не с туристическими целями. А также рост продаж недвижимости в популярных курортных зонах иностранным владельцам через подставных покупателей, являющихся гражданами Таиланда.

Статистика министерства туризма и спорта показывает, что большинство иностранных туристов, приезжающих в Таиланд, остаются в среднем всего девять дней, пишет издание.