Более 800 человек погибли в Ливане от израильских ударов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Почти 830 человек погибли в Ливане с момента начала израильских ударов по стране около двух недель назад, сообщила в субботу "Аль-Джазира" со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, с 2 марта в стране от ударов погибли 826 человек, еще около 2 тыс. пострадали. Среди погибших насчитывается, как минимум, 65 женщин и 106 детей.

Удары Израиля привели к гибели, как минимум, 31 медицинского работника, пять больниц закрылись из-за прямых ударов по ним или других угроз безопасности.

