Израильская армия сообщила об уничтожении командных центров "Хезболлы" в Бейруте

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по командным пунктам движения "Хезболла" в Бейруте.

"Дополнительные командные центры, созданные террористической организацией "Хезболла" в Бейруте, были поражены и уничтожены", - говорится в сообщении телеграм-канала ЦАХАЛ.

Согласно сообщению, "среди них - центры управления, из которых боевики действовали для подготовки терактов против государства Израиль и его жителей".

ЦАХАЛ сообщает, что накануне армия завершила несколько волн ударов по объектам инфраструктуры "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте.

В публикации говорится, что с начала военной операции Израиля на Ближнем Востоке "удары ЦАХАЛ по целям в Ливане серьезно повредили систему командования и управления организации, ее финансовые ресурсы, а также арсеналы вооружений".