Израильская армия сообщила об уничтожении командных центров "Хезболлы" в Бейруте

Последствия израильских ударов по Бейруту
Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по командным пунктам движения "Хезболла" в Бейруте.

"Дополнительные командные центры, созданные террористической организацией "Хезболла" в Бейруте, были поражены и уничтожены", - говорится в сообщении телеграм-канала ЦАХАЛ.

Согласно сообщению, "среди них - центры управления, из которых боевики действовали для подготовки терактов против государства Израиль и его жителей".

ЦАХАЛ сообщает, что накануне армия завершила несколько волн ударов по объектам инфраструктуры "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте.

В публикации говорится, что с начала военной операции Израиля на Ближнем Востоке "удары ЦАХАЛ по целям в Ливане серьезно повредили систему командования и управления организации, ее финансовые ресурсы, а также арсеналы вооружений".

Хроника 28 февраля – 14 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Хезболла ЦАХАЛ Ливан Израиль
Новости по теме

Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран

 Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран

Макрон предложил Ливану и Израилю провести прямые переговоры в Париже

Израильская армия сообщила об уничтожении командных центров "Хезболлы" в Бейруте

 Израильская армия сообщила об уничтожении командных центров "Хезболлы" в Бейруте

СМИ сообщили о решении хуситов поддержать Иран в войне против Израиля и США

ХАМАС призвал Иран остановить удары по странам Персидского залива

На Земле происходит первая продолжительная магнитная буря весны

Иран задумался о том, чтобы принимать оплату в юанях за проход через Ормузский пролив

 Иран задумался о том, чтобы принимать оплату в юанях за проход через Ормузский пролив

По посольству США в Ираке нанесен удар

Что случилось этой ночью: суббота, 14 марта

США уничтожили позиции пусковых ракет в ходе удара по иранскому острову Харк
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 733 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8649 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
