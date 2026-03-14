Макрон предложил Ливану и Израилю провести прямые переговоры в Париже

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Франция готова предоставить площадку для переговоров между Израилем и Ливаном, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Франция готова содействовать этим переговорам, приняв их в Париже", - написал он в субботу в соцсети Х.

Французский президент напомнил, что ливанская исполнительная власть выразила готовность к прямым переговорам с Израилем. "Израиль должен воспользоваться этой возможностью, чтобы начать переговоры и прекратить огонь, выработать устойчивое решение и дать ливанским властям возможность выполнить свои обязательства в пользу суверенитета Ливана", - отметил Макрон.

По его словам, "Хезболла" "должна немедленно прекратить свою опасную эскалацию". "Израиль должен отказаться от широкомасштабного наступления и прекратить массированные удары, тогда как сотни тысяч людей уже бежали от бомбардировок", - убежден глава государства.

"Нужно сделать все, чтобы не допустить погружения Ливана в хаос", - подчеркнул французский президент.

В миреПрезидент Ливана заявил, что Израиль не ответил на предложение о прямых переговорахЧитать подробнее

Между тем, в пятницу президент Ливана Жозеф Аун заявил, что Ливан не получил ответа от Израиля на предложение о прямых переговорах для прекращения боевых действий.

В минувший понедельник президент Ливана предложил начать прямые переговоры с Израилем под международным патронажем. Он также призвал к перемирию с Израилем, после которого, в соответствии с предложением, должна последовать логистическая помощь ливанской армии для разоружения движения "Хезболла".

Накануне The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль твердо настроен на продолжение боевых действий. Один из дипломатов, осведомленных об усилиях посредников, отметил, что теперь, в обстановке конфликта с Ираном, Израиль видит возможность "раз и навсегда избавиться от "Хезболлы".

Боевые действия между Армией обороны Израиля и "Хезболлой" возобновились вскоре после начала операции США и Израиля против Ирана.

Израиль Ливан Франция Эммануэль Макрон Хезболла
Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран

 Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран

Макрон предложил Ливану и Израилю провести прямые переговоры в Париже

Израильская армия сообщила об уничтожении командных центров "Хезболлы" в Бейруте

 Израильская армия сообщила об уничтожении командных центров "Хезболлы" в Бейруте

СМИ сообщили о решении хуситов поддержать Иран в войне против Израиля и США

ХАМАС призвал Иран остановить удары по странам Персидского залива

На Земле происходит первая продолжительная магнитная буря весны

Иран задумался о том, чтобы принимать оплату в юанях за проход через Ормузский пролив

 Иран задумался о том, чтобы принимать оплату в юанях за проход через Ормузский пролив

По посольству США в Ираке нанесен удар

Что случилось этой ночью: суббота, 14 марта

США уничтожили позиции пусковых ракет в ходе удара по иранскому острову Харк
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 733 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8649 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
