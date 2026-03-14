Макрон предложил Ливану и Израилю провести прямые переговоры в Париже

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Франция готова предоставить площадку для переговоров между Израилем и Ливаном, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Франция готова содействовать этим переговорам, приняв их в Париже", - написал он в субботу в соцсети Х.

Французский президент напомнил, что ливанская исполнительная власть выразила готовность к прямым переговорам с Израилем. "Израиль должен воспользоваться этой возможностью, чтобы начать переговоры и прекратить огонь, выработать устойчивое решение и дать ливанским властям возможность выполнить свои обязательства в пользу суверенитета Ливана", - отметил Макрон.

По его словам, "Хезболла" "должна немедленно прекратить свою опасную эскалацию". "Израиль должен отказаться от широкомасштабного наступления и прекратить массированные удары, тогда как сотни тысяч людей уже бежали от бомбардировок", - убежден глава государства.

"Нужно сделать все, чтобы не допустить погружения Ливана в хаос", - подчеркнул французский президент.

Между тем, в пятницу президент Ливана Жозеф Аун заявил, что Ливан не получил ответа от Израиля на предложение о прямых переговорах для прекращения боевых действий.

В минувший понедельник президент Ливана предложил начать прямые переговоры с Израилем под международным патронажем. Он также призвал к перемирию с Израилем, после которого, в соответствии с предложением, должна последовать логистическая помощь ливанской армии для разоружения движения "Хезболла".

Накануне The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль твердо настроен на продолжение боевых действий. Один из дипломатов, осведомленных об усилиях посредников, отметил, что теперь, в обстановке конфликта с Ираном, Израиль видит возможность "раз и навсегда избавиться от "Хезболлы".

Боевые действия между Армией обороны Израиля и "Хезболлой" возобновились вскоре после начала операции США и Израиля против Ирана.