МИД Израиля опроверг сообщения о возможных вскоре переговорах с Ливаном

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Гидеон Саар в воскресенье заявил, что информация о предстоящих в ближайшие дни прямых переговорах с Ливаном на тему урегулирования региональной ситуации не соответствует действительности.

"Если ливанские правительство и армия хотят что-то изменить, им следует предпринять что-то с целью остановить атаки движения "Хезболла" с территории Ливана", - приводит его слова The Times of Israel.

В миреПрезидент Ливана заявил, что Израиль не ответил на предложение о прямых переговорахЧитать подробнее

По словам министра, ливанское правительство за время действия перемирия с ноября 2024 года не предприняло достаточно усилий для разоружения "Хезболлы". Он заверил, что Израиль желает мира и нормализации отношений с Ливаном. "У нас нет серьезных разногласий с Ливаном. Есть мелкие пограничные споры, которые можно легко решить. Но проблема - это "Хезболла", - подчеркнул Саар.

Также он опроверг появлявшиеся сообщения, будто Армия оборона Израиля испытывает серьезную нехватку ракет-перехватчиков.

Ранее в израильских СМИ появлялись сообщения, что министр Израиля по стратегическим вопросам Рон Дермер совершил поездку в Саудовскую Аравию для обсуждения с властями королевства инициативы о возможном начале прямых переговоров с Ливаном.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });