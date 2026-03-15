МИД Израиля опроверг сообщения о возможных вскоре переговорах с Ливаном

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Гидеон Саар в воскресенье заявил, что информация о предстоящих в ближайшие дни прямых переговорах с Ливаном на тему урегулирования региональной ситуации не соответствует действительности.

"Если ливанские правительство и армия хотят что-то изменить, им следует предпринять что-то с целью остановить атаки движения "Хезболла" с территории Ливана", - приводит его слова The Times of Israel.

По словам министра, ливанское правительство за время действия перемирия с ноября 2024 года не предприняло достаточно усилий для разоружения "Хезболлы". Он заверил, что Израиль желает мира и нормализации отношений с Ливаном. "У нас нет серьезных разногласий с Ливаном. Есть мелкие пограничные споры, которые можно легко решить. Но проблема - это "Хезболла", - подчеркнул Саар.

Также он опроверг появлявшиеся сообщения, будто Армия оборона Израиля испытывает серьезную нехватку ракет-перехватчиков.

Ранее в израильских СМИ появлялись сообщения, что министр Израиля по стратегическим вопросам Рон Дермер совершил поездку в Саудовскую Аравию для обсуждения с властями королевства инициативы о возможном начале прямых переговоров с Ливаном.