Рост ВВП G20 в IV квартале замедлился до 0,7%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Экономика государств G20 в четвертом квартале 2025 года выросла на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев. Об этом говорится в предварительном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Таким образом, темпы подъема ВВП замедлились по сравнению с пересмотренными 0,9% в июле-сентябре.

В Канаде и Южной Корее было зафиксировано сокращение ВВП на 0,2%. В США экономический рост ослабел до 0,2% (с 1,1% в третьем квартале), в Турции - до 0,4% (с 1%), во Франции - до 0,2% (с 0,5%), в Индии - до 1,8% (с 2,1%).

При этом в Японии экономика увеличилась на 0,3% после сокращения на 0,7% в июле-сентябре. Подъем ВВП Мексики ускорился до 0,9% с 0,1%.

Экономика стран G20 в четвертом квартале выросла на 3,2% в годовом выражении после повышения на 3,5% г/г в предыдущие три месяца. Наиболее значительный подъем показала Индия (на 7,6%), при этом самое слабое повышение зафиксировала Германия - на 0,4%.

ВВП G20 по итогам 2025 года увеличился на 3,4% после роста на 3,2% в 2024 году и на 3,5% в 2023 году.

ОЭСР с четвертого квартала 2021 года не учитывает данные по России.