Вашингтон предложил Тегерану снять блокаду портов в рамках меморандума

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Представленный Вашингтоном меморандум о взаимопонимании с Тегераном касается поэтапного открытия Ормузского пролива и снятия американской блокады портов Ирана, в то время как переговоры по иранской ядерной программе предполагается вести позже, пишет Bloomberg.

"Вашингтон представил одностраничный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий постепенное открытие Ормузского пролива и снятие американской блокады иранских портов. Подробные переговоры по иранской ядерной программе состоятся позже", - сообщает агентство со ссылкой на источник, который подчеркнул, что "пока ничего не согласовано".

По данным источника, ожидается, что Иран передаст свой ответ на предложение США через пакистанских посредников в течение двух дней.

Между тем агентство обращает внимание, что иранские государственные СМИ "дали понять, что некоторые положения предложения США остаются нереалистичными для иранского руководства".

В свою очередь, портал Axios со ссылкой на американских чиновников также сообщает, что в Вашингтоне ожидают ответ Тегерана "в ближайшие 24-48 часов".

"Мы не так уж далеки от цели, но соглашения пока нет", - приводит Axios пояснение одного из этих чиновников.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что у Вашингтона за последние сутки состоялись успешные переговоры с Тегераном, и в ближайшее время будет возможно достичь соглашения.

"Если мы к этому придем, у них не может быть ядерного оружия", - подчеркнул Трамп.

В среду в интервью PBS Трамп допустил, что Вашингтон может заключить соглашение с Тегераном до его визита в Китай, который запланирован на 14-15 мая.

Также в среду портал Axios со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил, что переговорщики из США считают, будто приближаются к согласованию с Ираном короткого меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта.

Axios подчеркивает, что многие положения из меморандума будут выполнены только при условии заключения на более позднем этапе всеобъемлющего соглашения США с Ираном.

Хроника 28 февраля – 07 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США Китай Тегеран
