Госдеп США запретил дипломатам использовать закрытую информацию для ставок

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Госдепартамент США потребовал от американских дипломатов не использовать непубличную информацию при ставках на онлайн-платформах на фоне роста интереса к прогнозам, связанным с переговорами Вашингтона и Тегерана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на служебный меморандум ведомства.

"Недавние сообщения в СМИ вызывают обеспокоенность в связи с использованием представителями правительства США непубличной правительственной информации для размещения ставок на онлайн-сервисах прогнозов", — говорится в документе, который цитирует издание.

В меморандуме подчеркивается, что сотрудникам внешнеполитического ведомства необходимо помнить: использование закрытой информации в личных финансовых целях считается серьезным нарушением. В Госдепе также предупредили, что подобные действия повлекут последствия.

Как отмечает газета, документ был распространен вскоре после резонансного случая с американским военнослужащим, которого обвинили в использовании секретной информации для получения выигрыша в размере $400 тыс. По данным издания, речь шла о ставках на возможное свержение президента Николаса Мадуро в Венесуэле. Военный свою вину не признал.