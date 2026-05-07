США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В случае принятия Тегераном рамочного предложения Вашингтона сторонам предстоят 30-дневные переговоры по детальному соглашению, среди требований американской стороны - демонтаж ключевых ядерных объектов Ирана и 20-летний мораторий на обогащение урана в исламской республике, пишет The Wall Street Journal.

"США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране и требуют передачи всех обогащенных ядерных материалов", - сообщает издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Кроме того, согласно публикации, в числе требований США - "подтверждение от Ирана, что он не стремится к обладанию ядерным оружием, демонтаж объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане", по которым в июне 2025 года американцы нанесли удары.

Также США хотят добиться запрета на подземные ядерные работы и проведение по требованию инспекций с санкциями за нарушения.

Ранее Bloomberg сообщал, что представленный Вашингтоном меморандум о взаимопонимании с Тегераном касается поэтапного открытия Ормузского пролива и снятия американской блокады портов Ирана, в то время как переговоры по иранской ядерной программе предполагается вести позже. При этом, по данным источника агентства, "пока ничего не согласовано". Ожидается, что Иран передаст свой ответ на предложение США через пакистанских посредников в течение двух дней.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что у Вашингтона за последние сутки состоялись успешные переговоры с Тегераном, и в ближайшее время будет возможно достичь соглашения.

В среду в интервью PBS Трамп допустил, что Вашингтон может заключить соглашение с Тегераном до его визита в Китай, который запланирован на 14-15 мая.

Также в среду портал Axios со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил, что переговорщики из США считают, будто приближаются к согласованию с Ираном короткого меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта.

Axios подчеркивает, что многие положения из меморандума будут выполнены только при условии заключения на более позднем этапе всеобъемлющего соглашения США с Ираном.

Хроника 28 февраля – 07 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
