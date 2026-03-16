В ЕС ожидаемая продолжительность жизни выросла до 81,5 года

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Средняя ожидаемая при рождении продолжительность жизни в странах Евросоюза в 2024 году составила 81,5 года, увеличившись на 0,1 года по сравнению с 2023 годом, сообщило статистическое управление ЕС Eurostat.

Показатель достиг рекорда с начала ведения расчетов в 2002 году.

У женщин продолжительность жизни оценивается в 84,1 года (рост на 0,1 года), у мужчин - 78,9 года (повышение на 0,2 года).

Этот разрыв значительно варьируется между странами. В Латвии ожидаемая продолжительность жизни женщин в позапрошлом году на 9,8 года превышала продолжительность жизни мужчин, далее следовали Литва (8,6 года) и Эстония (8,4 года). Наименьшая разница наблюдалась в Нидерландах (2,8 года), Швеции (3,1 года) и Ирландии (3,4 года).