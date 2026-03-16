ЕС поможет Армении противодействовать гибридным угрозам в связи с выборами в стране

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз по просьбе Армении направит специальную группу быстрого реагирования для оказания помощи в противодействии гибридным угрозам в преддверии выборов в стране, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Поддержка устойчивости демократии в нашем регионе продолжает быть крайне важной. Мы не оставим Армению наедине с иностранным вмешательством", - сказала Каллас в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

По ее словам, "демократии, находящиеся под давлением, могут рассчитывать на Европу".