CNN сообщает, что Трамп все больше склоняется к возобновлению ударов по Ирану

Маловероятно, что решение будет принято до отъезда президента США в Китай

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"Некоторые помощники Трампа говорят, что сейчас он более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций, чем в последние недели", - отмечает телеканал.

По словам собеседников телеканала, американский президент проявляет нетерпение в связи с иранской блокадой Ормузского пролива, а также из-за того, что Трамп воспринимает как раскол в иранском руководстве, который мешает ему пойти на уступки в переговорах по ядерной проблеме.

Собеседники телеканала заявили, что в администрации США есть лагеря, которые рекомендуют разные варианты дальнейших действий.

Некоторые, в том числе официальные лица в Пентагоне, выступают за более агрессивный подход к принуждению иранцев к переговорам, включая точечные удары, которые еще больше ослабят позиции Тегерана. Другие, наоборот, считают необходимым дать шанс дипломатии.

CNN напоминает, что в понедельник президент США встретился со своей командой по национальной безопасности в Белом доме, чтобы обсудить варианты дальнейших действий.

По данным источников издания, решение о дальнейших действиях относительно Ирана вряд ли будет принято до отъезда Трампа в Китай, который запланирован на вторую половину дня во вторник.