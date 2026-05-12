Что случилось этой ночью: вторник, 12 мая

Трамп назвал потенциальных преемников, 12 медработников в Нидерландах ушли на карантин из-за хантавируса, Falcon 9 стартовала на орбиту с разведспутниками

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США ввели санкции против 12 физических и юридических лиц, связанных с продажей КСИР нефти Китаю. Меры коснутся трех граждан Ирана и девяти компаний из ОАЭ, Китая и Омана.

- Иранский план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке из 14 пунктов не имеет альтернатив, заявил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

- Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио идеальной командой и потенциальными кандидатами от Республиканской партии на выборах 2028 года.

- В Нидерландах 12 сотрудников медицинского центра Радбауд отправили на шестинедельный карантин после нарушения протоколов при работе с пациентом, зараженным хантавирусом.

- Правительство РФ нацелено не допустить монополизации рынка торговли маркетплейсами, оборот которых значительно вырос в последние годы, заявил вице-премьер Александр Новак.

- Трамп выдвинул Кэмерона Хэмилтона на должность руководителя Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Ранее Хэмилтон уже возглавлял агентство в 2025 г., но был уволен из-за несогласия с его упразднением.

- Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с группой мини-спутников Национального управления военно-космической разведки США в рамках миссии NROL-172, сообщила компания-разработчик SpaceX.