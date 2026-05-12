Замглавы МИД Ирана назвал резолюцию США по Ормузу попыткой исказить факты

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади резко осудил проект резолюции США по Ормузскому проливу, внесенный в Совбез ООН, назвав это попыткой исказить факты.

Согласно заявлению Гарибабади, опубликованному в соцсети X, предложение США является "новой попыткой изменить суть проблемы: превратить последствия военной агрессии и незаконной осады в дело против страны, которая была объектом угроз, давления и нападений".

"Свобода судоходства" - это уважаемый правовой принцип, но его нельзя толковать избирательно, политически и в отрыве от Устава Организации Объединенных Наций", - написал он.

Гарибабади отметил: "Любой текст, который пытается описать ситуацию в Ормузском проливе без упоминания агрессии, осады, угрозы применения силы и законных прав Ирана на защиту своей безопасности и жизненно важных интересов, будет ошибочным, предвзятым, политизированным и обреченным на провал с самого начала".

Замминистра выразил мнение, что такой подход не будет способствовать "ни деэскалации, ни безопасности на море".

В прошлый вторник Штаты внесли в СБ ООН проект резолюции, в котором содержится требование к Ирану прекратить атаки в Ормузском проливе. В противном случае Тегерану угрожают новыми санкциями и даже возможным применением силы.