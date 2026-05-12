Иран может обогатить уран до 90% в случае новой атаки США

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Иран может рассмотреть возможность обогащения урана до оружейного уровня в 90% в случае новых ударов США по стране, заявил во вторник официальный представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи.

"Одним из вариантов Ирана в случае повторной атаки может стать обогащение урана до 90%. Мы обсудим это в парламенте", - написал Резаи в соцсети X.

В воскресенье сообщалось, что Иран передал пакистанским посредникам очередные предложения по урегулированию конфликта с США. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что его не устраивает предложение Тегерана.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Иран в "многостраничном ответе" на американское предложение предлагает завершение боевых действий и постепенное открытие Ормузского пролива для коммерческого судоходства по мере снятия американской блокады иранских судов и портов, при этом "ядерные вопросы" Тегеран предлагает обсуждать в "последующие 30 дней".

Хроника 28 февраля – 12 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
В окружении британского премьера заявили, что он продолжает работу, несмотря на призывы к отставке

