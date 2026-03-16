Иран готов к обсуждению завершения конфликта только после гарантий безопасности

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Тегеран не видит смысла в контактах об окончании конфликта с Израилем и США, до тех пор, пока нет гарантий дальнейшей безопасности Ирана, сообщил в понедельник президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в соцсети X.

"Обсуждать завершение войны бессмысленно, пока мы не убедимся, что атак на нашу землю больше не будет", - сказал он в разговоре президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон контактирует с Тегераном. При этом он выразил сомнение в том, что иранская сторона готова заключить соглашение.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });