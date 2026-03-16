Иран готов к обсуждению завершения конфликта только после гарантий безопасности

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Тегеран не видит смысла в контактах об окончании конфликта с Израилем и США, до тех пор, пока нет гарантий дальнейшей безопасности Ирана, сообщил в понедельник президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в соцсети X.

"Обсуждать завершение войны бессмысленно, пока мы не убедимся, что атак на нашу землю больше не будет", - сказал он в разговоре президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон контактирует с Тегераном. При этом он выразил сомнение в том, что иранская сторона готова заключить соглашение.