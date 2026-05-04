Крупный пожар начался на нефтяном заводе в ОАЭ после атаки иранского дрона

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Пожар возник на объекте, связанном с нефтяной промышленностью эмирата Фуджайра (ОАЭ), после удара беспилотника, информирует в понедельник межарабский телеканал "Аль-Джазира".

"Крупный пожар возник на объекте нефтяной промышленности после удара беспилотника из Ирана", - сообщает телеканал со ссылкой на медиаофис Фуджайры.

Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило о том, что в сторону страны выпущены четыре ракеты.