Власти ОАЭ призвали жителей найти укрытие из-за атак со стороны Ирана

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Власти ОАЭ предупредили жителей о возможности ракетной угрозы и призвали найти укрытие, сообщает в понедельник The National.

"Власти ОАЭ разослали жителям дополнительные экстренные оповещения на мобильные телефоны, чтобы предупредить о потенциальной ракетной угрозе и попросить население немедленно укрыться и ждать дальнейших инструкций", - говорится в публикации.

По информации издания, системы ПВО ОАЭ среагировали на новую атаку, впоследствии спустя десять минут был объявлен отбой тревоги.

Ранее в ОАЭ заявили, что перехватили три ракеты из Ирана, одна упала в море.

В сообщении Минобороны, размещенном в понедельник в соцсети X, говорится, что что силы ПВО страны "противостоят ракетным атакам и дронам из Ирана".

"Министерство обороны подтверждает, что звуки, слышимые в различных частях страны, являются результатом перехвата баллистических ракет, крылатых ракет и дронов системами ПВО ОАЭ", - говорится в документе.