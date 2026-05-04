На южнокорейском судне в Ормузском проливе начался пожар

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - На судне, принадлежащим южнокорейской компании HMM и находящимся в районе Ормузского пролива, в понедельник произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на МИД Южной Кореи.

"Правительство продолжит поддерживать контакты по поводу инцидента с имеющими отношение к ситуации странами, будет предпринимать необходимые меры с целью гарантировать безопасность южнокорейских судов и членов экипажей в Ормузском проливе", - заявили в ведомстве.

По данным агентства, в момент происшествия судно под флагом Панамы стояло в водах возле ОАЭ. На борту - шесть граждан Южной Кореи и 18 граждан других государств; информации о пострадавших нет.

В данный момент в Сеуле пытаются понять причину взрыва и размер ущерба.

В судоходной компании в свою очередь сообщали, что после взрыва в машинном отделении начался пожар, моряки пытаются справиться с огнем. "Еще слишком рано говорить о том, была ли эта атака извне", - сказал сотрудник фирмы.

По данным "Ренхапа", в районе пролива остаются примерно 2 тыс. судов, среди них - 26 под флагом Южной Кореи.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные будут помогать судам, заблокированным в Ормузском проливе, покинуть его. При этом предполагается, что эта операция не будет предусматривать присутствия ВМС США в проливе.

Также в понедельник МИД ОАЭ обвинил иранскую сторону в проведенной при помощи БПЛА атаке на нефтяной танкер государственной нефтяной компании Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Власти ОАЭ призвали жителей найти укрытие из-за атак со стороны Ирана

