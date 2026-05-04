Два человека погибли и 20 пострадали при наезде автомобиля на людей в Лейпциге

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В центре Лейпцига автомобиль наехал на людей, в результате чего два человека погибли и не менее 20 пострадали, сообщает в понедельник Die Zeit.

"В центре Лейпцига автомобиль врезался в группу людей", - пишет газета.

Местный телеканал MDR со ссылкой на полицию сообщает, что в результате инцидента погибли двое человек, не менее 20 человек пострадали. Трое из них тяжело ранены.

Прокуратура начала расследование по двум делам об убийстве и по меньшей мере двум делам о покушении на убийство.

Полиция задержала водителя автомобиля. По данным СМИ, это 33-летний гражданин Германии.

Мотив преступления пока остается невыясненным.

Инцидент произошел на торговой улице Гриммайше-штрассе.