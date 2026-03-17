В Афганистане заявили о 400 погибших при ударе по больнице в Кабуле

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Не менее 400 человек погибли и 250 пострадали в результате пакистанского удара по реабилитационному центру для наркозависимых в Кабуле, сообщает "Аль-Арабийя".

"Значительная часть больницы разрушена... К сожалению, в настоящий момент число погибших достигло 400 человек, еще около 250 получили ранения", - приводит телеканал выдержку из заявления заместителя официального представителя афганского движения "Талибан" Хамдуллы Фитрата.

В Пакистане отрицают это, заявляя, что наносили удары лишь по военной инфраструктуре.

"Видимые вторичные взрывы после ударов явно указывают на наличие крупных складов боеприпасов", - цитирует телеканал заявление министра информации Пакистана Аттауллаха Тарара.

Отношения Пакистаном и Афганистаном остаются крайне напряженными, особенно на границе, где уже длительное время не прекращается конфликт.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });