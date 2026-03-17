В Афганистане заявили о 400 погибших при ударе по больнице в Кабуле

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Не менее 400 человек погибли и 250 пострадали в результате пакистанского удара по реабилитационному центру для наркозависимых в Кабуле, сообщает "Аль-Арабийя".

"Значительная часть больницы разрушена... К сожалению, в настоящий момент число погибших достигло 400 человек, еще около 250 получили ранения", - приводит телеканал выдержку из заявления заместителя официального представителя афганского движения "Талибан" Хамдуллы Фитрата.

В Пакистане отрицают это, заявляя, что наносили удары лишь по военной инфраструктуре.

"Видимые вторичные взрывы после ударов явно указывают на наличие крупных складов боеприпасов", - цитирует телеканал заявление министра информации Пакистана Аттауллаха Тарара.

Отношения Пакистаном и Афганистаном остаются крайне напряженными, особенно на границе, где уже длительное время не прекращается конфликт.