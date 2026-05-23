В Тегеране заявили о сближении позиций с Вашингтоном

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Ирану и США удалось сблизить позиции, и это может привести к заключению мирного соглашения, заявил в субботу в эфире иранского телевидения представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"За прошедшую неделю наблюдалась тенденция к сближению позиций", - сказал он.

В то же время Багаи воздержался от заявлений о скором достижении окончательного соглашения, отметив, что необходимо подождать, что произойдет в ближайшие три-четыре дня.

Ранее стало известно, что иранская сторона согласовала с пакистанскими посредниками текст меморандума о взаимопонимании, который открывает путь для достижения мирного соглашения. Этот текст должен быть представлен американской стороне, так что теперь в Тегеране ждут ответа Вашингтона.

Хроника 28 февраля – 23 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
