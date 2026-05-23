Что произошло за день: суббота, 23 мая

Выросло число жертв атаки на общежитие в ЛНР, арестован бывший депутат Госдумы, Трамп до воскресенья определится со следующими шагами в отношении Ирана

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число жертв атаки ВСУ на общежитие в Старобельске выросло до 18. По данным МЧС РФ, еще три человека могут оставаться под завалами. Между тем МИД РФ намерен организовать для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение Старобельска.

- Дональд Трамп намерен до воскресенья решить, как дальше действовать с Ираном. Он заявил, что шансы на заключение сделки "50 на 50": либо стороны договорятся, либо он "разнесет Иран в пух и прах". При этом президент США настаивает, что готов подписать только такое соглашение, которое будет предполагать выполнение всех требований Вашингтона.

- БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий Пермского края. Несколько БПЛА сбито на подлете, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Минобороны РФ сообщило, что всего за сутки было уничтожено 800 дронов ВСУ.

- Экс-сенатор Василий Дума и адвокат Дмитрий Клеточкин арестованы в Москве по делу о мошенничестве. Дума был сенатором от Костромской области с 2004 по 2011 годы. Клеточкин был адвокатом основателя инвестфонда Baring Vostok американца Майкла Калви.

- Взрыв произошел на угольной шахте в китайской провинции Шаньси. Погибли 82 человека, еще девять числятся пропавшими без вести. Причин взрыва власти пока не называют.

- Чемпионат мира по хоккею с мячом отменен из-за отсутствия сборной России. Турниры теперь предлагается организовывать раз в два года, поскольку в отсутствие сборных РФ и Белоруссии нет смысла проводить их чаще.